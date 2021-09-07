مدفوعات: أصبح ممكناً تسديد الفواتير عبر شركتي الخليوي

أعلنت "الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية" عن انضمام شركتي الخلوي "سيريتل" و"MTN" إلى منظومتها، حيث أصبح بإمكان المواطنين تسديد الفواتير والرسوم إلكترونياً عبرهما، من خلال خدمتي "سيريتل كاش" و"كاش موبايل".



وأوضح مدير "السورية للمدفوعات" أيمن ملوك، أن انضمام شركتي الخلوي إلى المنظومة يوسع شريحة المواطنين المستفيدين من خدمات دفع الفواتير والرسوم إلكترونياً، لا سيما فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الثابت والإنترنت وغيرها من الرسوم.



وأضاف ملوك لوكالة "سانا"، أنه بإمكان زبائن شركتي الخلوي القيام بعمليات الدفع الإلكتروني عبر إنشاء حساب في خدمة "سيريتل كاش" أو خدمة "كاش موبايل"، وتعبئة الرصيد لتحويل مبلغ الفاتورة إلكترونياً.



وأشار إلى أن عدد المطالبات المالية المسددة عبر "منظومة مدفوعات" تجاوز 3.362 ملايين خدمة، وبقيمة تجاوزت 132 مليار ليرة سورية، ذلك منذ إطلاق المنظومة في 14 نيسان 2020 وحتى تاريخه.



وتتيح المنظومة حالياً دفع فواتير الهاتف الثابت والكهرباء والمياه ورسوم خدمات مديريات النقل والداخلية ومحافظة دمشق، من خلال الربط بين الحسابات المصرفية للوزارات وحسابات المواطنين لدى المصارف المرتبطة بالمنظومة.



ويرتبط بمنظومة الدفع الإلكتروني للفواتير والرسوم حالياً، "بنك بيمو السعودي الفرنسي" و"بنك البركة" و"بنك سورية الدولي الإسلامي" و"بنك الشام" و"المصرف التجاري" و"المصرف العقاري".



وقيمة العمولات لقاء تسديد فواتير الخدمات الأساسية هي صفر حالياً، أما العمولات المترتبة على تسديد الفواتير والرسوم للخدمات غير الأساسية، مثل معاملات النقل والمخالفات المرورية وغيرها، فتكون وفق نظام شرائح يبدأ من 100 ليرة سورية.



وفي 24 أيار 2021، أُطلقت خدمة الدفع الإلكتروني عبر شركتي الهاتف الخلوي "سيريتل" و"MTN"، بحيث يمكن للمواطن تسديد قيمة مشترياته عبر خط هاتفه، بعد إنشاء حساب لدى إحدى الشركتين وتعبئته نقداً بسقف 100 ألف ل.س يومياً.



كما أطلق بنكا "سورية الإسلامي" و"الشام" حديثاً خدمة الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع (P.O.S)، بحيث يمكن لحاملي البطاقة المصرفية لأحد المصرفين تسديد ثمن مشترياتهم إلكترونياً، عبر تمرير البطاقة على أجهزة نقاط البيع المتوفرة في بعض المحال التجارية والمطاعم.