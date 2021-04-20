مخطط لهجمات على مؤسسات حكومية قبيل الانتخابات الرئاسية السورية

أكد الأميرال "ألكسندر كاربوف"، نائب رئيس مركز المصالحة في سوريا، أن المسلحين في سوريا يخططون لهجمات إرهابية وهجمات على مؤسسات الدولة في المدن الكبرى قبيل الانتخابات الرئاسية من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد.



وقال كاربوف: "يتدربون في معسكرات تدريب المسلحين في الأراضي التي لا تسيطر عليها السلطات السورية، بما في ذلك منطقة التنف الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الأمريكية".



وأوضح كاربوف أنه بحسب المعلومات الواردة، أقام المسلحون قاعدة مموهة شمال شرق تدمر، حيث تشكلت مجموعات قتالية لإرسال وتنفيذ الهجمات في مختلف مناطق البلاد، لافتاً إلى أنه بعد التأكد من الموقع تم توجيه غارة جوية من قبل سلاح الجو الروسي و"النتيجة كانت تدمير ملجئين والقضاء على نحو 200 مسلح ونحو 500 كغ من الذخيرة ومكونات صنع العبوات الناسفة".