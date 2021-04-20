مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مصدر عسكري : تم تأمين محور طريق تدمر – دير الزور وحمص – الرقة
الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني والملك الماليزي بعيد الجلاء
تقرير يكشف التفاصيل السرية لمجموعة مسلحة خطيرة قدمت من اوروبا للقتال في سوريا
الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة عيد الجلاء
اختلاطُ العصور في المجتمعات العربية.. واستمرارُ الصراع بين العقل والنقل
الحكومة ترفع سعر مبيع ليتر البنزين الاوكتان /95/ ب /2500/ ليرة سورية
المقداد: فرنسا تقود الآن معسكر العداء لسورية
بعد دقائق من هبوط مروحية أمريكية بداخله.. هجوم يستهدف سجن لأمريكا في ريف الحسكة
استشهاد طفل في اشتباكات بين الاحتلال التركي و”قسد” في ريف حلب المحتل
“إسرائيل” تبدأ بالمشروع الذي وُصف بأنه “الأخطر من نوعه” في الجولان السوري المحتل
مظاهرات شمال الرقة بعد تأسيس تركيا لـ”مجلس محلي” يضم شخصيات تشتهر بالفساد
الإسلام العثماني واستعصاء الحداثة العربية
الرئيس الأسد يلتقي وفداً روسيا رفيع المستوى.. لتخفيف العقوبات
باستثناء التركمان… “تسريح هادئ” للمسلحين العرب الموالين لأنقرة شمالي سوريا

مخطط لهجمات على مؤسسات حكومية قبيل الانتخابات الرئاسية السورية

أكد الأميرال "ألكسندر كاربوف"، نائب رئيس مركز المصالحة في سوريا، أن المسلحين في سوريا يخططون لهجمات إرهابية وهجمات على مؤسسات الدولة في المدن الكبرى قبيل الانتخابات الرئاسية من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد.

وقال كاربوف: "يتدربون في معسكرات تدريب المسلحين في الأراضي التي لا تسيطر عليها السلطات السورية، بما في ذلك منطقة التنف الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الأمريكية".

وأوضح كاربوف أنه بحسب المعلومات الواردة، أقام المسلحون قاعدة مموهة شمال شرق تدمر، حيث تشكلت مجموعات قتالية لإرسال وتنفيذ الهجمات في مختلف مناطق البلاد، لافتاً إلى أنه بعد التأكد من الموقع تم توجيه غارة جوية من قبل سلاح الجو الروسي و"النتيجة كانت تدمير ملجئين والقضاء على نحو 200 مسلح ونحو 500 كغ من الذخيرة ومكونات صنع العبوات الناسفة".