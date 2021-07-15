مخطط جديد للاحتلال لإقامة 510 وحدات استيطانية في بيت لحم

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططاً استيطانياً جديداً لإقامة 510 وحدات استيطانية جنوب وشرق مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.



وأوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة وفا أن المخطط الجديد يهدف لإقامة 400 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة بيت فجار جنوب المدينة و110 وحدات لتوسيع مستوطنة مقامة على أراضي بلدة كيسان شرقها.



وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال عمليات الاستيطان في الضفة الغربية متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.