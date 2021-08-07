مخالفة تسعيرة نقل في سرافيس السيدة زينب بريف دمشق

اشتكى عدد من المواطنين بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق تقاضي أصحاب السرافيس أكثر من ثلاث أضعاف التسعيرة الرسمية، و ذلك بتقاضي ٥٠٠ ليرة بدلاً من ١٣٠ دون أي رادع أو مبرر لتقاضي أكثر من ضعفي الأجرة

و قال احد المشتكين لتلفزيون الخبر “ماذا يفعل الموظف الذي لا يمكن لدخله أن يكفيه أجرة طريق له أو لأبنائه إذا ما كانوا جامعيين ومجبرين على النزول للجامعة”.



وأفاد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات بريف دمشق عامر خلف أنه “وصلتنا العديد من الشكاوى حول الموضوع ونقوم بمتابعته والعمل على حلها”.



وتابع خلف “تواصلنا مع مدير ناحية ببيلا كي يتابع هذا الأمر بشكل فوري حيث تم تنظيم أكثر من ٢٠ ضبطا بحق السرافيس المخالفة للتعرفة، كما سيتم حصر عدد السرافيس التي لا تكمل الخط ليتم سحب بطاقة المحروقات منها”.



يذكر أن قطاع النقل في عموم سوريا تأثر بشكل كبير نتيجة نقص المحروقات وتقنين توزيعها، وارتفاع سعرها، ما أدى لارتفاع تسعيرة السرافيس والتكاسي بشكل فوضوي دون أي ضابط حقيقي ينظم الأمر وينصف المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.