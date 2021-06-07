مخالفات عدة طالت مخابز ومحطات بنزين وتاجر للزيوت في حمص

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص/ ١٠/ ضبوط تموينية طالت صاحب محطة محروقات في البريج بمخالفة التصرف بكمية ١٥٠٠ ليتر من احتياطي المحطة من مادة البنزين بشكل غير مشروع



كما طالت الضبوطات أيضاً فرناً في حسياء بمخالفة عدم عجن كامل المخصصات اليومية من مادة الدقيق التمويني المدعوم حيث تم ضبط كمية ١٥ كيس دقيق تمويني ضمن غرفة في المخبز المذكور وهي وفر لم يتم تصنيعها من قبل صاحب المخبز بهدف الاتجار والتصرف بها لغير الغاية المخصصة لها



وتم ضبط مخبز في العكاري بمخالفة إنتاج وتعبئة الخبز التمويني بوزن ناقص بمقدار ٢٨٠ غ للربطة

كما تم ضبط تاجر للزيوت النباتية بمخالفة اتباع طرق غير مشروعة في تجارته بدلالة إعطاء تصاريح مضللة لجهاز حماية المستهلك و الامتناع عن تأدية خدمة حصاد الأرض للشاكي من قبل صاحب حصادة في قرية قطينة.