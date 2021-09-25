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مخالفات بالجملة ومواد منتهية الصلاحية وبطاريات مجهولة المصدر

مخالفات بالجملة ومواد منتهية الصلاحية وبطاريات مجهولة المصدر

 ضبط عناصر حماية المستهلك بدمشق بقالية (س) بكفرسوسة لحيازته وعرض مواد غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية

بالسياق نفسه ومن خلال المتابعة اليومية على الافران تم تنظيممخبز الأكرم رقم 3 الاحتياطي بمخالفة نقص الوزن وسوء صناعة الخبز التمويني

ومخبز المزة الالي بمخالفة سوء صناعة الخبز التمويني

ومخبز لصناعة خبز النخالة بكفرسوسة بمخالفة نقص وزن الربطةاضافة لضبط بائع غاز منزلي لا يحمل ترخيص أصولي بمخالفة الانجار بالغاز المنزلي المدعوم من قبل الدولة

كما ضبط عناصر المديرية بصالة (ح) بمساكن برزة عسل بمخالفة عدم ذكر مواصفات على العبوات مخلوطة بمادة منشطة

وضبط بطاريات شحن 2A مواد مجهولة المصدر بالبرامكة مكتبة (ع،ك) 

وتم تنظيم عدة ضبوط بمخالفات عدم ابراز فواتير جملة ومفرق وعدم الاعلان عن الأسعار بكافة أنحاء مدينة دمشق

احيلت الضبوط للقضاء استناد لاحكام المرسوم رقم 8

 

 



المصدر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك