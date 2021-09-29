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مخالفات بالجملة في حمص، والحصيلة 42 ضبطاً تموينياً!

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حمص 42 ضبطاً تموينياً بحق عدد من أصحاب الفعاليات التجارية لارتكابهم مخالفات.

وأوضح المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن الضبوط شملت مستورداً في حي الدبلان بمدينة حمص لإعطاء فواتير وهمية وغير نظامية وشركة في المدينة الصناعية بحسياء لعدم إعطاء فاتورة بمبيعات مادة السكر والبيع بسعر زائد.

وأشار اليوسف إلى أن الضبوط شملت أيضاً حيازة مواد منتهية الصلاحية في محلات في قريتي الدردارية وتيرمعلة وصاحب مطبعة في حي باب هود للشروع بالغش في صناعة الدفاتر واستخدام سجل صناعي غير عائد له ومخالفة ممارسة مهنة طباعة الدفاتر دون الحصول على الترخيص اللازم.

ولفت اليوسف إلى أن الضبوط شملت كذلك مخالفات في إنتاج وتعبئة ووزن ربطات خبز تمويني وعدم التقيد بمواعيد فتح المخبز في مدينة تدمر وقريتي نعرة وتلحوش ومخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير والامتناع عن البيع.