الجولة الرابعة من محادثات جنيف تُختتم بتحديد موعد للجولة الخامسة
ضحايا مدنيون جراء صراعات داخلية بين مسلحي تركيا شمال حلب
الكزبري: الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور ناقشت المبادئ الوطنية وعودة اللاجئين
إصابة شخص جراء انفجار لغم في الغوطة الشرقية
التاريخ السوري يباع في تركيا
لجنة مناقشة الدستور تواصل اجتماعات الجولة الرابعة في جنيف
تركيا تنشئ نقطة مراقبة جنوب إدلب
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية على سيادة سورية على الجولان المحتل
عودة ضخ مياه الشرب إلى الحسكة بعد قطعها لعدة أيام من قبل مسلحي الاحتلال التركي
مقتل مسلحين من ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين في مخيم الهول والشدادي في ريف الحسكة
سورية تؤكد أن حقها السيادي على الجولان لا يخضع للتفاوض
الأمانة السورية للتنمية تبدأ بتوزيع 8 مليارات على المتضررين من الحرائق
معهد واشنطن للدراسات: سورية لا يمكن معاقبتها كسائر الدول والعقوبات لم تحقق أي هدف
بعد تزايد الخروقات.. تصعيد ميداني بين الجيش والمجموعات المسلحة في ريفي حلب وإدلب
بعد انسحاب «ترامب» من الاتفاق النووي.. «بايدن» يعلن العودة له

محملة بالأغذية ومواد البناء وغيرها..آلاف الشاحنات السورية تتوجه إلى العراق

عبرت نحو 5 آلاف شاحنة وبراد من سوريا باتجاه العراق عبر منفذ البوكمال الحدودي مع العراق، وفقاً لما أعلنه عبد الخالق سليمان، مدير مكتب نقل البضائع في دير الزور.وقال سليمان إن 5463 شاحنة وبراداً عبرت من منفذ البوكمال باتجاه العراق خلال العام الحالي، من بينها 3845 براداً لنقل البضائع.

وتحتوي تلك البرادات أكثر من 100 ألف طن من المواد الغذائية السورية، من بينها 3217 براداً محملاً بالحمضيات، و306 برادات تحمل فواكه متنوعة، و233 براداً تحمل رماناً، وفق ما ذكرته وسال إعلام سورية. 

كما عبرت 1618 شاحنة إلى الأراضي العراقية وعلى متنها أكثر من 68 ألف طن من البضائع، منها 991 شاحنة محملة ببضائع مختلفة، و99 شاحنة ألبسة، و71 شاحنة منظفات، و51 شاحنة مواد كهربائية، و192 شاحنة مواد غذائية غير مبردة، و45 شاحنة بقوليات، و46 شاحنة بلور، و31 شاحنة حديد، و92 شاحنة أخشاب.

وأشار سليمان إلى أنه لم تدخل أيُّ مادةٍ من العراق باتجاه الأراضي السورية منذ فتح المعبر نهاية العام الماضي، بينما دخلت شاحنات فارغة حسب الاتفاقية التجارية بين البلدين، قدر عددها بنحو 260 شاحنة حتى آذار الماضي.

وأكد على "ضرورة دعم الحركة التجارية بين البلدين وتنشيط التجارة مع دول الخليج بعد فتح معبر "عرعر" الحدودي مع السعودية والعراق، نظراً للتسهيلات المقدمة من البلدين".وأعادت السعودية افتتاح معبر "عرعر" البري مع العراق، والذي تم إغلاقه إثر غزو العراق للكويت قبل 30 عاماً، وقال نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة، إنَّ «الشاحنات السورية ستسلك طريق معبر عرعر بدلاً من الأردن بهدف توفير رسوم عبور الشاحنات المرتفعة عبر الحدود الأردنية.