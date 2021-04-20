محمد عصام هزيمة حاكم لمصرف سورية المركزي

أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 126 للعام 2021، والقاضي بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سورية المركزي.



والدكتور محمد عصام هزيمة من مواليد دمشق 10/2/1976

حاصل على إجازة في الحقوق كلية الحقوق – جامعة دمشق 1995 – 1999

دبلوم في القانون الدولي – كلية الحقوق – جامعة دمشق 2001

حصل على ماجستير في القانون الاقتصادي- كلية الحقوق – جامعة Paul Cézanne- Aix Marseille. 2005



ماجستير قانون الأعمال- ماجستير مهني( Professional) (حقوق الملكية الفكرية وقانون التكنولوجيا الحديثة) كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بول سيزان -Aix-MarseIlle3- فرنسا. 2006

دكتوراه في القانون الدولي الخاص – اختصاص قانون التجارة الالكترونية – قسم قانون الأعمال



الخبرات المهنية:



عمل محامي- فرع نقابة المحامين بدمشق2000 – 2003

باحث في مركز القانون الاقتصادي بجامعة بول سيزان Aix Marseille 3 منذ عام 2011 حتى تاريخه



مستشار قانوني في نظم التسوية والدفع والمقاصة لدى مصرف سورية المركزي 2012-2018

عضو لإدارة التشريع في وزارة العدل 2012 -2014

عمل مدير مكتب التأهيل والتدريب في وزارة العدل 2012-2014



دكتور محاضر في المعهد العالي للقضاء – جامعة دمشق – معهد الشام العالي- جامعة الشام الخاصة – الجامعة السورية الخاصة حتى تاريخه 2011

عضو مجلس إدارة الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية 2014- 2018

عضو مجلس مفوضي الحكومة للأوراق المالية 2015 -2018

عضو مجلس ادارة سوق دمشق للأوراق المالية 2015 -2018

شغل منصب رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتجارة الحبوب منذ العام 2018حتى تاريخه

منصب نائب لحاكم مصرف سورية المركزي منذ عام 2018 حتى تاريخه

عضو هيئة الاشراف على التأمين منذ 2019 حتى تاريخه.