محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث الروسي مستجدات الأوضاع في سوريا…

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، أمس الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى اللقاء بحضور وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.







كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى المملكة سيرغي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع اللواء سيرغي أفاناسييف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.