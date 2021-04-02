محلات سمانة وكولبات تتاجر بالبنزين والمازوت .. والتموين تُحيل المخالفين للقضاء .

كشف مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس عن تنظم 5 ضبوط عدلية في مناطق طرطوس وبانياس ، بموضوع المتاجرة بمادة البنزين والمازوت لغير الغاية المخصصة لها .



وبين المصدر أن المخالفات تعود لمحلات سمانة وكولبات على جانب الطريق تقوم بالمتاجرة بالمواد المدعومة بطريقة غير مشروعة .



وتابع المصدر : "تم مصادرة المواد المخالفة والبالغة 80 لتر بنزين و 20 لتر مازوت، وايداعها في مستودع مديرية التموين، ليصار تسليمها إلى فرع محروقات طرطوس"، مؤكداً أنه تم إحالة المخالفين إلى القضاء المختص أصولاً .

المشهد