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محلات سمانة وكولبات تتاجر بالبنزين والمازوت .. والتموين تُحيل المخالفين للقضاء .

محلات سمانة وكولبات تتاجر بالبنزين والمازوت .. والتموين تُحيل المخالفين للقضاء .

كشف مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس عن تنظم 5 ضبوط عدلية في مناطق طرطوس وبانياس ، بموضوع المتاجرة بمادة البنزين والمازوت لغير الغاية المخصصة لها .

وبين المصدر أن المخالفات تعود لمحلات سمانة وكولبات على جانب الطريق تقوم بالمتاجرة بالمواد المدعومة بطريقة غير مشروعة .

وتابع المصدر : "تم مصادرة المواد المخالفة والبالغة 80 لتر بنزين و 20 لتر مازوت، وايداعها في مستودع مديرية التموين، ليصار  تسليمها إلى فرع محروقات طرطوس"، مؤكداً أنه تم إحالة المخالفين إلى القضاء المختص أصولاً .           

 

 

المشهد