محل مواد غذائية في الشاغور يحوي مخلفات فئران

ضبطت دوريات الشؤون الصحية في محافظة دمشق خلال جولاتها اليومية على الأسواق محلين مخالفين للشروط والتعليمات الصحية.



حيث قال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور شادي خلوف إنه وخلال قيام جولة في منطقة الشاغور تم ضبط محل لبيع المواد الغذائية يحتوي قذارة عامة ومخلفات فئران.



وتابع خلوف كما تم ضبط محل لبيع الفروج النيء في منطقة المزة بداخله كمية من الفروج الفاسد.



وأكد خلوف أنه تم وبشكل فوري تم إتلاف الكميات المضبوطة وإصدار قرار إغلاق لمدة غير محددة بحق المحلين.

وأردف خلوف أنه يجب على أصحاب المحلات الغذائية واللحوم وغيرهم الحفاظ على النظافة العامة داخل محلاتهم، تجنباً لتعرض المحلات للإغلاق في حال المخالفة.



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