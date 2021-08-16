محطة علوك تتوقف عن العمل جراء قطع التغذية الكهربائية من قبل ميليشيا (قسد)

توقفت محطة مياه علوك المغذية لمدينة الحسكة والريف الغربي من المحافظة عن العمل اليوم نتيجة قيام ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بإيقاف التغذية الكهربائية عنها.



وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة أن المحطة توقفت عن العمل اليوم بشكل كامل بعد قيام ميليشيا “قسد” بإيقاف التغذية الكهربائية المشغلة للمحطة والقادمة من محطة كهرباء الدرباسية مشيراً إلى أنه على الرغم من تزويد محطة مياه علوك خلال الأيام السابقة بالتيار الكهربائي القادم من محطة كهرباء الدرباسية وبالكميات الكافية إلا أنها لم تعمل إلا بالحدود الدنيا نتيجة قيام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بالتعدي على الخطوط الكهربائية وسرقة الكهرباء المخصصة للمحطة.



وأشار المهندس العكلة إلى أنه في ظل انقطاع المياه القادمة من محطة علوك عما يقارب المليون نسمة في مدينة الحسكة والريف الغربي فإن جهود المؤسسات المعنية في المحافظة وبالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية مستمرة لتوفير مياه الشرب للأهالي عن طريق تعبئة الخزانات المنتشرة في الشوارع والحدائق العامة وبشكل يومي.



يشار إلى أن الانقطاع الحالي لمياه محطة علوك هو السادس والعشرون منذ أن دنست قوات الاحتلال التركي تراب محافظة الحسكة وعمدت إلى محاربة أهلها في مصدر المياه الوحيد لهم.



وتتم تغذية محطة مياه علوك من مدينة الدرباسية عبر خطوط توتر (20 ك ف) حيث تخصص للمحطة 7 ميغات تتم سرقتها من قبل مرتزقة الاحتلال التركي لتغذية مقراتهم في مدينة رأس العين والاكتفاء بتشغيل مضختين من أصل عشر ما أثر على الضخ وتأخر وصول المياه إلى مدينة الحسكة بشكل دائم.



سانا