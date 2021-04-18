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محروقات: قرار رفع كمية التعبئة إلى 40 لتراً لم يصدر بعد

أكد مصدر مطلع في مديرية محروقات دمشق أن “قرار رفع كميات التعبئة للسيارات من مادة البنزين إلى 40 لتراً لم يصدر بعد”، مبينا أنه “بمجرد تعديل الكمية سيتم الإعلان عنها”.

وكان عشرات الآلاف من أصحاب السيارات يترقبون السبت، قرار التعديل للحصول على الكمية الأساسية لكل سيارة من مادة البنزين أسبوعياً.

ونشر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مساء الجمعة، صورا تظهر تعديل برنامج “وين” الكمية التعبئة لديهم لتصبح ٤٠ لترا بدلاً من كمية ٢٠ لترا والتي لازالت والمعمول بها حالياً.
 
وخلال بحسب ما نقل تلفزيون الخبر، بين أحد العاملين في إحدى المحطات الحكومية أن “كميات التعبئة لم تعدل بعد والأجهزة التي بين يديهم لا تقطع إلا كمية ٢٠ لترا فقط”.
 
وعند سؤال العامل عن نشر البعض بأنهم قاموا بتعبئة ٢٠ لتر أجاب: “ربما يكون خطأ حاصل، أو تعديل فوتوشوب من قبلهم أحد ما للتسلية لا أكثر”.
 
وخلال مراقبة المراسل لأجهزة التعبئة في إحدى المحطات بدمشق، لوحظ أن” جميع السيارات التي قامت بالتعبئة قُطع لها ٢٠ لتر فقط”.
 
ولا يزال يترقب أصحاب السيارات تعديل كميات التعبئة إلى ٤٠ لتر أسبوعياً كون كمية ٢٠ لتر وفق غير كافية فعلياً لتشغيل سيارة وفق ما أكده الكثير من أصحاب السيارات، خصوصا بعد وصول شحنات من النفط إلى المرافئ .