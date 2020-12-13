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"محروقات" ترفع سعر الفيول لترتفع معها أسعار المنتجات الصناعية

اصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" قرار برفع سعر مبيع طن الفيول من 290 ألف ليرة إلى 333 الف ليرة بما يعادل نحو 12%.

وشهدت هذا العام عدة تعديلات على سعر الفيول ليكون معدل الارتفاع بأكثر من 50% من 217 ألف ليرة في كانون الاول من العام الماضي الى 333 الف ليرة حالياً.

ويتركز استهلاك الفيول في الصناعات المتوسطة والثقيلة، كالزجاج والإسمنت والورق الصحي والكرتون، والسيراميك والقرميد والمنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد والكونسروة.