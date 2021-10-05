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محروقات اللاذقية تدعو أصحاب معاصر الزيتون المرخصة لإجراء معاملة استلام المازوت

دعت لجنة المحروقات في محافظة اللاذقية جميع أصحاب معاصر الزيتون المرخصة لإجراء معاملة استلام مخصصات المعاصر من مادة المازوت وذلك من خلال مراجعة مقر فرع محروقات.

بدوره أوضح  مدير فرع المحروقات في اللاذقية سنان بدور أن المعاملة محصورة بتسليم اصحاب المعاصر وثيقة دفع ثمن الوقود المخصص لهم لتسديدها في المصرف التجاري وبعدها يقوم فرع محروقات بتزويدهم بالمادة من خلال تصل الى المعصرة.

فيما اعتبرت لجنة المحروقات  معاصر الزيتون خلال الشهر الحالي كأولوية ليصار الى توزيع المادة الى اصحابها وفق طاقة عمل كل معصرة ، مع العلم أن الحاجة تقدر وفق كشف من لجنة مختصة فيما سيتم توزيع المادة عليهم, بناء على امكانيات توزيع مادة المازوت و المخصصات المتاحة التي تصل المحافظة وبنسب قياسا الى الطاقة الانتاجية لكل معصرة.

الى ذلك اقرت اللجنة وضع جدول مشترك بين مديرية الزراعة و  اتحاد الفلاحين لاحتياجات القطاعات الزراعية من مادة المازوت وتامين احتياجاتها وفق الكميات المتوفرة والمخصصة للمحافظة لتشمل كامل القطاعات وفق الاولويات التي تقدرها الجهتين "معاصر الزيتون والمداجن وزراعات والتشجير المثمر واستصلاح الاراضي و المداجن".

 


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