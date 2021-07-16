محروقات: الدفعة الأولى من مازوت التدفئة قد تكون 50 ليتراً

أكد مدير “محروقات دمشق” أيمن حسن، عدم وجود موعد محدد لبدء توزيع المازوت وفق نظام الرسائل، حيث ظهرت صعوبات لوجستية في إدخال البيانات الخاصة بالعملية أدت إلى التأخر، حسب كلامه.



وفي مداخلة له أمام “مجلس محافظة دمشق”، أوضح حسن أنه كان من المقرر بدء تطبيق نظام الرسائل مطلع تموز الجاري ولكن لم يتم التمكن من ذلك، مبيناً وجود دراسة لتحديد كمية الدفعة الأولى التي ستكون 50 أو 100 ليتر حسب المتوفر.



وحول المازوت الصناعي، بيّن مدير “محروقات دمشق” بأن سعر الليتر 650 ل.س مضافاً إليه أجور النقل، ويحصل عليه الصناعي وفق مخصصات شهرية تُحدّد له بعد الكشف على منشأته.



وفي شباط 2021، جرى تخفيض مخصصات المواطنين من مازوت التدفئة بمقدار النصف لتصبح 100 ليتر بدل 200 ليتر، وأعلنت الحكومة بعدها استمرار توزيع مازوت التدفئة حتى نهاية حزيران 2021، ليبدأ في تموز توزيع مخصصات العام القادم 2022.

ويحق لكل عائلة تملك بطاقة ذكية الحصول على مخصصاتها من مازوت التدفئة، وكانت 400 ليتر بالسعر المدعوم (قبل تخفيضها للنصف)، وتوزع عادة على دفعتين الأولى تبدأ عادة من آب وحتى نهاية العام، والثانية من مطلع العام الجديد وحتى 15 تموز.

ومنذ أيام، أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قراراً برفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة سورية، ولكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها “المؤسسة السورية للمخابز” ومخابز القطاع الخاص.

ورُفع في تشرين الأول 2020 سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ليرة سورية، وبقي سعر ليتر مازوت التدفئة والمازوت المخصص لقطاعات مثل النقل والزراعة والقطاع العام عند 180 ليرة، والليتر المخصص للمخابز عند 135 ليرة.



الاقتصادي