محامو اللاذقية: مكافحة الفساد والسمسرة في مهنة المحاماة

أكد محامو فرع نقابة اللاذقية خلال مؤتمرهم السنوي،أن سورية تمضي قدماً بخطا ثابتة وواثقة لحل الأزمة كما هي ثقتها مطلقة باستعادة كل أراضيها وتطهيرها من دنس ورجس الإرهاب لباقي تراب سورية.



وذكر المحامون أن الشعب السوري تجاوز المرحلة الأصعب ولم يبقَ سوى القليل ليكتمل الفرح السوري بالنصر الأكبر المؤزر المحقق بقيادة الرئيس بشار الأسد.



وعلى الصعيد المهني، أكد محامو فرع اللاذقية العمل وفق تقرير خطة النقابة للعام الجاري وضرورة رفع مستوى المهنة وأتمتة ذاتيات المحامين والسعي لأرشفة جميع الأوراق والوثائق في فرع النقابة باللاذقية.



كما طالب محامو اللاذقية بأن يكون سعر استجرار الكهرباء في مكاتب المحامين بالسعر العادي وليس التجاري، والعمل على تأمين قاعة وغرف مكاتب ضمن القصر العدلي الجديد، إضافة إلى صيانة الطرقات والأرصفة في المحافظة.



نقيب المحامين في اللاذقية أيمن شباني أكد العمل على رفع مستوى مهنة المحاماة، ومتابعة السعي مع رئاسة الحكومة عن طريق النقابة المركزية لزيادة رواتب محامي القطاع العام.



وأضاف شباني إنه يتم العمل على مكافحة الفساد والسمسرة بالتعاون مع السلطة القضائية والتنفيذية وذلك خلال خطة فرع النقابة لعام 2021، ومتابعة المحامين من الناحية المهنية والمسلكية.



وتتضمن الخطة السعي مع بقية فروع النقابات المهنية في اللاذقية مع الجهات المهنية لتأمين منشأة سياحية يعود ريع استثمارها لمصلحة خزانة التقاعد، إضافة إلى العمل على تأمين قطعة أرض لمصلحة فرع النقابة في اللاذقية.



وتم تأكيد متابعة أعمال وسلوك المحامين وملاحقة أعمال السمسرة التي يقوم بها بعض المواطنين أصحاب المكاتب المجاورة للقصر العدلي.



وتضم نقابة المحامين في اللاذقية 3822 محامياً، 2733 محامياً أستاذاً، منهم 1991 محامياً أستاذاً و742 محامية أستاذة، مقابل 1088 محامياً متمرناً منهم 794 محامياً و294 محامية.



محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أكد أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية متصلة، والعمل دائماً تحت سقف القانون وتطبيق العدالة، لافتاً إلى أن الإشارة إلى الخلل تصوّب العمل بشكل عام.



وأشار السالم إلى أهمية التعامل بصدق وشفافية في كل مفاصل العمل وفق توجيهات الرئيس بشار الأسد، مؤكداً ضرورة الوضوح مع المواطن وشرح ما يحدث خاصة في الأزمات، للعمل على حل مشاكل المواطنين بأن نكون بخدمتهم من خلال وجودنا بينهم ونسمعهم.



أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية هيثم إسماعيل أكد أن المحامين يصوبون الأشياء ويضعونها في مكانها الصحيح من خلال سلطة قضائية نحترمها ونتمنى دائماً أن تكون في المقدمة.



وقال إسماعيل: عندما يكون القضاء بخير يكون الوطن بخير ويصعد ويتقدم مهما تكالبَ الأعداء لأن صاحب الحق سيحصل على حقه.



الوطن





