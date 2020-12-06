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محافظة ريف دمشق توضح سبب أزمة النقل والازدحام

كشف عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق عامر خلف أن مشكلة النقل والأزمة الموجودة في المحافظة سببها المحروقات.

وأشار خلف إلى أن أغلب الحافلات لا تعمل، ويوجد مشكلة بموضوع التهرب من العمل بسبب المحروقات.

وأوضح خلف أنهم طبقوا منذ فترة بطاقة لعمل الحافلة وتزويدها بالمحروقات حيث يقوم مراقب الخط بالتوقيع عليها، لكن هذه البطاقة لاتعطي نتيجة كافية حيث يمكن تقييم عملها بنسبة 70 بالمئة.

وأكد خلف أن مشكلة النقل في ريف دمشق ستنتهي عندما تتوفر المحروقات.

وبين خلف أنه منذ فترة وجيزة تم رفع تعرفة الركوب وهي التي يتم العمل بها حالياً، مشيراً إلى وجود طلبات فردية برفع التعرفة ستتم دراستها خلال الأسبوع المقبل.

 


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