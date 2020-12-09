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محافظة ريف دمشق: أزمة النقل سببها المحروقات

تتجدد معاناة المواطنين كل يوم في التنقل من وإلى مكان عملهم أو حتى إلى جامعاتهم فقد بات مشهد الازدحام على الشوارع بانتظار مركبة تقلهم يتكرر يومياً في ظل عدم التزام أصحاب السرافيس بالخط المحدد لهم في كثير من الأحيان حتى إنه لم يعد هناك وقت معين للازدحام أو ساعة ذروة، بل أصبحت الذروة تمتد على مدار اليوم والأسبوع، ولذلك أصبح همّ المواطن اليومي وطموحه الوصول إلى مقعد في سرفيس .

عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق عامر خلف أكد أن مشكلة النقل والأزمة الموجودة في المحافظة سببها المحروقات، مشيراً إلى أن أغلب الحافلات لا تعمل الآن، وتوجد مشكلة بموضوع التهرب من العمل بسبب المحروقات.

وأوضح خلف أنهم طبّقوا منذ فترة بطاقة لعمل الحافلة وتزويدها بالمحروقات، حيث يقوم مراقب الخط بالتوقيع عليها، لكن هذه البطاقة لا تعطي نتيجة كافية، إذ يمكن تقييم عملها بنسبة 70 بالمئة، مؤكداً أن مشكلة النقل في ريف دمشق ستنتهي عندما تتوافر المحروقات، ومنذ فترة وجيزة تم رفع تعرفة الركوب وهي التي يتم العمل بها حالياً، مشيراً إلى وجود طلبات فردية برفع التعرفة ستتم دراستها خلال الأسبوع المقبل.

 


تشرين