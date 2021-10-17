محافظة دمشق: "مستعدون لاستقبال فصل الشتاء والأمطار الغزيرة .. وهذه السنة ستكون أفضل من سابقاتها"

قال مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق اسماعيل قطيفاني إن: "المحافظة بدأت بالإجراءات التحضرية لفصل الشتاء والأمطار من تاريخ 1-8 وانتهت منها قبل يومين، حيث وُضِع جدول زمني تضمن تعزيل وتجريب 11 ألف و400 مطرية ضمن دمشق".



وأضاف قطيفاني خلال اتصال هاتفي ضمن برنامج "البلد اليوم" أنه تم توسيع العمل للقيام بإجراءات لم تكن تُنفذ خلال السنوات السابقة، مؤكداً أن المحافظة "مستعدة لاستقبال شتاء هذه السنة بشكل أفضل من السنوات السابقة".



وأوضح مدير دوائر الخدمات أنه في حال وصلت الأمطار للذروة قد تحصل اختناقات خفيفة "تنتهي بدقائق قليلة"، مشيراً إلى أن الورشات جاهزة للتدخل السريع بكل أنحاء المدينة.



وطلب قطيفاني في ختام حديثه من المواطنين أن يتعاونوا مع المحافظة وألا يفتحوا أغطية المطريات، لأنه من الممكن أن تحدث اختناقات بمناطق أخرى، مبيناً أن التواصل دائم بينهم وبين الأرصاد الجوية لمعرفة طبيعة الطقس.



شام إف إم