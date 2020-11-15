محافظة دمشق تقترح بطاقة إلكترونية لتوزيع الغاز على أصحاب الفعاليات التجارية

أكد مصدر خاص في محافظة دمشق أن هناك مقترحاً مقدماً من محافظة دمشق لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار بطاقة ذكية خاصة بالمحلات التجارية والخدمية.



وأشار المصدر أن هذا المقترح يأتي في إطار تنظيم عمليات تزويد الفعاليات التجارية والاقتصادية بمادة الغاز الصناعي ومنها المطاعم والفنادق ومحلات تصنيع الحلويات، ولكل فعالية تستخدم الغاز الصناعي.



واشترط المقترح أن يتم تحديد كل المعلومات عن المنشاة ومنها الترخيص والسجل الصناعي أو التجاري أو السياحي أو حتى الشهادة الحرفية وعدد ساعات العمل وأيام العمل الأسبوعية والتجهيزات في كل منشاة، ليتم في ضوء ذلك تحديد كمية الغاز التي يمكن أن تمنح لكل منشاة.





الوطن