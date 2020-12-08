محافظة دمشق تعلن عن تغييرات إدارية في مديرية الحدائق

محافظة دمشق تعلن عن تغييرات إدارية في مديرية الحدائق
أصدر محافظ دمشق المهندس عادل العلبي عدة قرارات تضمنت تغييرات لكوادر إدارية ضمن مديرية الحدائق .
حيث تم إنهاء تكليف كل من :
- المهندس محمود سليم مرتضى كمدير مديرية الحدائق .
-المهندس رضوان راشد مريش كمعاون مدير مديرية الحدائق لشؤون القطاعات .
- المهندس مطيع عبد الرزاق البيطار رئيساً لدائرة المشاتل بمديرية الحدائق .
-المهندس جميل انطوان نجار كمعاون مدير الحدائق للشؤون الفنية .
وتضمنت القرارات تكليف كل من :
- المهندس محمد نبوغ عادل بيروتي بتسيير أمور مديرية الحدائق.
- المهندس وسام عبد العزيز سلوم معاونا ًلمدير مديرية الحدائق لشؤون القطاعات.
المصدر: محافظة دمشق المكتب الإعلامي