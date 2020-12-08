محافظة دمشق تعلن عن تغييرات إدارية في مديرية الحدائق

أصدر محافظ دمشق المهندس عادل العلبي عدة قرارات تضمنت تغييرات لكوادر إدارية ضمن مديرية الحدائق .



حيث تم إنهاء تكليف كل من :



- المهندس محمود سليم مرتضى كمدير مديرية الحدائق .



-المهندس رضوان راشد مريش كمعاون مدير مديرية الحدائق لشؤون القطاعات .



- المهندس مطيع عبد الرزاق البيطار رئيساً لدائرة المشاتل بمديرية الحدائق .



-المهندس جميل انطوان نجار كمعاون مدير الحدائق للشؤون الفنية .



وتضمنت القرارات تكليف كل من :



- المهندس محمد نبوغ عادل بيروتي بتسيير أمور مديرية الحدائق.



- المهندس وسام عبد العزيز سلوم معاونا ًلمدير مديرية الحدائق لشؤون القطاعات.





المصدر: محافظة دمشق المكتب الإعلامي