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محافظة دمشق تعلن عن تغييرات إدارية في مديرية الحدائق

أصدر محافظ دمشق المهندس عادل العلبي عدة قرارات تضمنت تغييرات لكوادر  إدارية ضمن مديرية الحدائق .

حيث تم إنهاء تكليف كل من :

- المهندس محمود سليم مرتضى كمدير مديرية الحدائق .

-المهندس رضوان راشد مريش كمعاون مدير مديرية الحدائق لشؤون القطاعات .

- المهندس مطيع عبد الرزاق البيطار رئيساً لدائرة المشاتل بمديرية الحدائق .

-المهندس جميل انطوان نجار كمعاون مدير الحدائق للشؤون الفنية .

وتضمنت القرارات  تكليف كل من :

- المهندس محمد نبوغ عادل بيروتي بتسيير أمور مديرية الحدائق.

- المهندس وسام عبد العزيز سلوم معاونا ًلمدير مديرية الحدائق لشؤون القطاعات.

 


 
المصدر: محافظة دمشق المكتب الإعلامي