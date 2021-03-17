محافظة دمشق: تعرفة جديدة للتكاسي مطلع الأسبوع القادم

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في “محافظة دمشق” مازن الدباس، عن وجود دراسة لرفع تعرفة التكاسي، يجري العمل عليها قبل صدور قرار تعديل سعر البنزين، بسبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات.



وأوضح الدباس لـ”الاقتصادي”، أنه سيتم مراعاة قرار تعديل سعر البنزين الأخير، لتضاف نسبة مدروسة على التعرفة، التي كانت بالأصل قيد الدراسة، ومن المتوقع أن تصدر مطلع الأسبوع القادم.



وأشار الدباس إلى أنه سيتم نشر التعرفة الجديدة وتعميمها باستخدام لصاقات على جميع التكاسي العاملة في دمشق، دون اللجوء إلى تعديل العدادات حالياً.



وأصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” أمس قرارين، نص الأول على توحيد سعري البنزين المدعوم وغير المدعوم من (نوع أوكتان 90)، ليصبح الليتر بـ750 ل.س، فيما نص الثاني على رفع سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) إلى 2,000 ل.س.



وفي منتصف تشرين الثاني 2020، أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في “محافظة دمشق” مازن الدباس، صدور قرار برفع تعرفة عدادات سيارات الأجرة (التاكسي) بنسبة 54.4%، لتتناسب مع ارتفاع سعر مادة البنزين المدعوم.



ونص القرار حينها على إضافة 100 ليرة بحال أظهرت شاشة العداد رقماً يتراوح بين 50 – 200 ليرة، وإضافة 200 ليرة بحال ظهر على شاشة العداد من 215 – 350 ليرة، وإضافة 300 ليرة للمبلغ المتراوح بين 365 – 500 ليرة.



أما بحال ظهر على شاشة العداد أجرة تتراوح بين 515 إلى 650 ليرة فيكون المبلغ المطلوب إضافته بحسب التسعيرة الجديدة 400 ليرة، ومن 665 إلى 800 ليرة وما فوق يكون المبلغ المطلوب إضافته 500 ليرة، و815 ومافوق يضاف إلى الأجرة 600 ليرة.