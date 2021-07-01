محافظة دمشق تصدر برنامج تزويد المياه في المدينة

أعلنت محافظة دمشق عن برنامج تزويد المياه في مدينة دمشق اعتباراً من تاريخ اليوم 1/7/2021



وأوضحت المحافظة أنه سيتم تزويد المياه في مناطق المدينة وفقاً لمايلي :



1. البرامكة ـ شارع خالد بن الوليد ـ دمشق القديمة ـ الميدان ـ الدويلعة ـ المنطقة الصناعية ـ الزاهرة ـ الفتالة ـ كفرسوسة ـ اوتستراد درعا الجديد: ( من الساعة /12:00/ ليلاً حتى /8:00/ صباحاً)



2. الشيخ محي الدين ـ شرقي ركن الدين ـ أسد الدين: (من الساعة /5:00/ فجراً حتى الساعة /7:00/ مساءً)



3. أبو رمانة ـ عرنوس ـ الفردوس ـ المزرعة ـ شارع بغداد: (من الساعة /10:00/ ليلاً حتى /10:00/ صباحاً )



4. القابون ـ العدوي ـ شرقي التجارة ـ شارع فارس خوري ـ العباسيين ـ الزبلطاني: (من الساعة /5:00/ فجراً حتى الساعة /2:00/ ظهراً )



5. المزة القديمة ـ شارع الجلاء ـ أوتستراد المزة ـ الفيلات الشرقية: ( من الساعة /5:00/ فجراً حتى الساعة /2:00/ ظهراً )



6. المزة الفيلات الغربية ـ الفيلات المتصلة ـ مزة 86 منخفض: ( من الساعة /9:00/ ليلاً حتى الساعة /7:00/ صباحاً )



7. برزة البلد ـ مساكن برزة مسبق الصنع: ( من الساعة /3:30/ فجراً حتى الساعة /3:30/ عصراً)



8. مساكن برزة: (من الساعة /6.00/صباحاً حتى الساعة /3.00/عصراً)



9. دمر البلد ـ دمر الشرقية ـ الحارة الجديدة: (من الساعة /6.00/ صباحاً حتى الساعة /4.00/عصراً)