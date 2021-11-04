محافظة دمشق ترفع سعر أسطوانة الغاز

أصدرت لجنة الأسعار في محافظة دمشق قراراً حددت بموجبه سعر مبيع أسطوانة الغاز للمستهلك بـ10450 ليرة لأسطوانة الغاز المنزلية، و43500 ليرة لأسطوانة الغاز الصناعية.



وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق شادي سكرية إن «نسبة العمولة على سعر أسطوانة الغاز المنزلي تقدر بـ450 ليرة وهي ذات العمولة المطبقة سابقاً، كما أضيفت عمولة نقل وخدمة ومقدارها 700 ليرة تضاف على أسطوانة الغاز الصناعي من دون أي زيادة عن العمولة التي كانت مقررة سابقاً».



وكانت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد حددت أسعار الغاز الموزع على البطاقة "الذكية"، حيث باتت أسطوانة الغاز المنزلي (١٠ كغ) بـ٩٧٠٠ ليرة، بينما أسطوانة الغاز الصناعي (١٦ كغ) بـ ٤٠,٠٠٠ ليرة.



وفي الأسبوع الماضي، حددت الوزارة سعر أُسطوانة الغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية بـ٣٠٦٠٠ ليرة، وأُسطوانة الغاز الصناعي ٤٩٠٠٠ ليرة.