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محافظة دمشق تبدأ بتوزيع لصاقات للتكاسي مرفقة بأرقام لتلقي الشكاوى

أعلنت "محافظة دمشق" عن البدء بتوزيع اللصاقات المتضمنة التعرفة الجديدة لسيارات الأجرة العمومي "التكاسي" التي لم تقوم بتعديل عداداتها، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للمحافظة.

وتضمنت اللصاقة المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب، بالإضافة للمبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي.

وقالت المحافظة إن اللصاقات توزع على السائقين في محطات وقود "الأزبكية في شارع بغداد، والجلاء على أوتستراد المزة، وحاميش في برزة"، إضافة إلى مرائب النصر في الحجاز والمواصلات بشارع الحمرا والفردوس أمام فندق الشام.

وأشارت إلى أنّ تعديل العدادات مستمر ضمن مدينة دمشق في مقر السورية للشبكات بمنطقة نهر عيشة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأدرجت المحافظة في اللصاقة أرقاماً لتلقي الشكاوي من المواطنين حول السيارات التي لا تتقيد بالتعرفة الجديدة الموضحة.