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محافظة اللاذقية تتجه لبيع الخبز عبر المعتمدين بسعر 125 ليرة للربطة

تتجه محافظة اللاذقية لإيصال الخبز إلى الأحياء عبر معتمدين موزعين في أحياء مدينة اللاذقية بدلاَ من بيعها على كوّات الأفران.

وقال مدير فرع مؤسسة المخابز في اللاذقية سعيد عيسى : هذه الإجراءات سنتبعها، لإنهاء حالة الإزدحام على الأفران وضمان حقوق المواطنين بالحصول على خبز بنوعية جيدة وسهولة.

وأفاد المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية: سيحدد بيع مادة الخبز بشكل حصري، عن طريق المعتمدين وأكشاك شركة المخابز وصالات السورية للتجارة، وبسعر 125 ليرة للربطة الواحدة.

وأضاف: سيتم توزيع قوارئ على المعتمدين وتحديد الكمية اللازمة لكل معتمد بالتنسيق بين التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمخاتير بعد تدقيق عدد البطاقات في المناطق، وعدد السكان بشكل فعلي.

من جهة أخرى شدد محافظ اللاذقية اللواء ابراهيم خضر السالم على وجوب تكثيف دوريات حماية المستهلك مع وضع لوائح اسمية وإبراز مهمتهم لدى مرورهم على المحلات والأسواق فالعقوبات المشددة التي صدرت مؤخرا لخدمة الناس وليس لابتزازهم .

يذكر أن المواطنين يشتكون من التلاعب برغيف الخبز، من حيث وزن الربطة وقطر الرغيف ونوعيته، وبيعه خارج البطاقات، مما حذر المحافظ المخالفين من العقوبات التي ستطال أصحاب الأفران من حبس وغرامة.

 

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