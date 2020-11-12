محافظ ريف دمشق :٥٠٠ مليار ليرة تكلفة تأهيل الكهرباء في منطقة الغوطة

أشار محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم خلال فعاليات مؤتمر عودة اللاجئين لليوم الثاني من خلال جولة ميدانية إلى مركز الحرجلة أن المركز استقبل جميع مهجري مناطق الغوطة الشرقية مع تقديم كامل المساعدات ومع عودة هؤلاء إلى مناطقهم بعد تحريرها من قبل أبطال الجيش العربي السوري، أعيدت صيانة المركز بالكامل بعدها تم استقبال مهجري الشمال من بلدات كفريا والفوعة البالغ عددهم ١٢٠٠ عائلة وقد عاد البعض لمناطق مختلفة وبقي في المركز اليوم حوالي ٨٥٠ عائلة. لافتاً إلى أن العمل يجري حالياً لجعل المركز بمثابة ضاحية سكنية مخدمة بكل حاجات البنى التحتية من مدارس وسوق تجاري وغيرها من الخدمات ونقاط طبية ومطبخ جماعي وروضة أطفال.



وبين إبراهيم أن بعض المحال التجارية ساعدت العديد من الأهالي من ناحية السكن حيث يعمل هؤلاء في مناطق مختلفة من ريف دمشق ليعودوا بعد عملهم إلى مركز سكنهم.وأكد محافظ ريف دمشق أن الحكومة تقدم كافة المساعدات المطلوبة إضافة إلى ما يأتي من مساعدات أخرى توزع عليهم.



وأوضح أن المركز استقبل المئات من السوريين القادمين من الخارج مثل الهند وغيرها أثناء جائحة كورونا وقدمت لهم كل الفحوصات اللازمة والإجراءات الاحترازية رغم حجم الضغوطات الصحية.



وحول الخطة المستقبلية لمحافظة ريف دمشق، بين إبراهيم أن إعادة البنى التحتية للمناطق المحررة هي الأولوية ويجري العمل على قدم وساق لإنجاز وترميم وإصلاح ما دمرته الحرب العدوانية من خدمات والتي تحتاج إلى جهود مضاعفة مؤكدا أن غوطة دمشق بحاجة في موضوع الكهرباء إلى أكثر من ٥٠٠ مليار ليرة وما يجري تأمينه يمكن وصفه بالخطة الإسعافية لحين تأمين الخدمات كافة.