محافظ دمشق: الأولوية لإعادة المهجرين إلى منازلهم القابلة للسكن

أكد محافظ دمشق عادل العلبي، أن العمل جار لإعادة المهجرين إلى مناطقهم القابلة للسكن، وأن حجم الأضرار في البنية التحتية، خاصة الشبكة الكهربائية، كان كبيراً.



وصرح العلبي بأنه “يتم الآن إعادة الأهالي الذين لهم بيوت قابلة للسكن إنشائياً، حيث يجري منح الموافقة وفق اشتراطات أهمها سلامة البناء والأحقية القانونية”.



وأوضح العلبي أن المحافظة “بدأت إجراء كشوف ودراسات متعددة لمعرفة الواقع العمراني في المناطق المحررة بمدينة دمشق والمناطق المحيطة بها، وتم البحث في حلول عاجلة لإعادة تأهيل تلك المناطق”.



وتحدث العلبي عن الأعمال الجارية في عدد من المناطق، كالتضامن واليرموك وجوبر، ومنها تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه، التي لم تكن أضرارها كبيرة كما هو الحال في شبكة الكهرباء التي تعرضت لأضرار كبيرة، قائلاً: إن “إعادة تأهيلها مكلفة جداً ومع ذلك نعمل على إيجاد الحلول لمعالجتها”.



وفيما يتعلق بمنطقة اليرموك التي بدأ أهاليها بالعودة إليها منذ يومين، أشار العلبي إلى وجود دراسة تنظيمية وفنية للمنطقة بشكل كامل، بحلول هندسية متعددة، إلا أن الحكومة قررت التريث في اعتماد الحل الهندسي، و”العمل بشكل عاجل على إعادة المواطنين من أبناء اليرموك إلى منازلهم القابلة للسكن، بشرط أن تكون سليمة إنشائياً”.



كما بيّن العلبي أن لجنة مختصة بدأت منذ العاشر من الشهر الماضي باستلام طلبات العودة، وأضاف أن هناك عائلات عادت إلى بيوتها فعلياً وبدأت بصيانتها وتنظيفها.



وكانت اللجنة المكلفة بمتابعة قرار التريث بالمصور التنظيمي لمنطقة مخيم اليرموك في محافظة دمشق قد سمحت بعودة الأهالي المهجرين لمنازلهم السليمة إنشائياً والصالحة للسكن.