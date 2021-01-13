مجلس محافظة دمشق يتهم رؤساء البلديات بالتستر على مخالفات البناء!

اتهم عضو مجلس محافظة دمشق زياد الزايد رؤساء البلديات في دمشق بالمشاركة وتغطية العديد مخالفات البنلء من شقق سكنية ومحال وغيرها من العقارات، وقال في مداخلة: “من المصيبة أن يرى المواطن أنه لا توجد خدمات لكن في الوقت ذاته يشاهد مخالفات تبنى بهذا الشكل.

وعقد مجلس المحافظة جلسته الثانية للدورة العادية الأولى لهذا العام وخصصت لموضوع البلديات وما تقدمه من خدمات ضمن المدينة.



وأشار الزايد في مداخلته إلى أن المواطن حينما يقدم شكوى فإنهم لا يردون عليه، طالباً من بعض رؤساء البلديات أن يخففوا ويهدئوا في هذا الموضوع.



من جهته طلب رئيس المجلس خالد الحرح بوضعه في صورة الموضوع لأن المحافظة لا تسكت عن أي شكوى تصل إليها، وتعمل على استئصال المخالفة من جذورها، لافتاً إلى أنه ربما توجد بعض حالات الفساد في موضوع بناء المخالفات ولا تصل إلى المحافظة لكن بمجرد وصولها تتم معالجتها مباشرة.



ورداً على أحد أعضاء المجلس حول سن قانون يسمح ببناء الطوابق الإضافية الطابق الأخير بتعميره من القرميد للانتهاء من موضوع المخالفات كشف الحرح أنه سوف يطرح الموضوع للمناقشة في اجتماع المجلس الأعلى لمجالس المحافظات الأسبوع القادم في رئاسة مجلس الوزراء، معتبراً أن الموضوع مهم جداً لإعطاء جمالية لمدينة دمشق وتفعيل الحالة الاقتصادية ضمن المحافظة.





الوطن