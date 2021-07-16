مجلس الوزراء يلغي قرار السماح بنقل المنشآت خارج المدن الصناعية

انهت رئاسة مجلس الوزراء العمل بالقرار القاضي بالسماح للصناعيين بنقل منشآتهم الى خارج المدن والمناطق الصناعية وكافة التعليمات والصكوك الاخرى ذات الصلة على أن تشكل لجنة من الجهات المعنية لدراسة وتقييم مدى كفاية المدن والمناطق الصناعية والحرفية الحالية لاستيعاب كافة المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي ٢٦٨٠ لعام ١٩٧٧



واقتراح ما يلزم لمعالجة أوضاع المنشآت التي استفادت من أحكام القرار المذكور وتعديلاته والقرارات ذات الصلة وقد عممت غرفة صناعة دمشق وريفها القرار على اصحاب الفعاليات الصناعية والصناعيين للالتزام بنص القرار.