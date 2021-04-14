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مجلس الوزراء يطلب تمديد العمل بقرار وقف أو خفض دوام العاملين في الجهات العامة

طلب مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، من الوزارات تمديد العمل بقرار توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الوزارات والجهات العامة بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والخدمي حتى نهاية الأسبوع المقبل.


كما كلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي متابعة موضوع الدوام في الجامعات واتخاذ ما يناسب بهذا الشأن.

وكان مجلس الوزراء أصدر، مطلع الشهر الجاري، قراراً بتوقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الوزارات والجهات العامة، على أن يسري القرار حتى منتصف نيسان.

وتزامناً مع قرار المجلس، آنذاك، قررت وزارة التعليم العالي تعليق الدوام في الجامعات والمعاهد التابعة لها لمدة أسبوعين منذ تاريخ القرار.

وأتت القرارات في ظل تفشي فيروس كورونا، عدا عن أزمة توافر المشتقات النفطية التي شلت حركة المواطنين إثر صعوبة تأمين وسيلة النقل وارتفاع أسعار المواصلات.