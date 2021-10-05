مجلس النواب الليبي يصادق على قانون الانتخابات التشريعية

صادق مجلس النواب الليبي، أمس على قانون الانتخابات التشريعية التي ستقام نهاية العام الجاري، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.



وكتب المتحدث في تغريدة: «إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة، الاثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، المقررة في 24 كانون الأول المقبل.



وبحسب ما جاء في بيان مجلس النواب الليبي، ونقلته وكاله الأنباء الليبية، إن مجلس النواب أقر خلال جلسته التي عقدها، اليوم، قانون انتخاب مجلس النواب المقبل.



وكان المجلس قد بدأ في وقت سابق اليوم جلسته، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، خصصت للتصويت على القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب المقبل.



ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية، بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من دون أن يطرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.



وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات شديدة، وهي تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف «عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله».



وتعيش ليبيا في فوضى، ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة، في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.