مجلس الطاقة العالمي يوضح أسباب أزمة الغاز في أوروبا

أوضحت الأمينة العامة والمديرة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي، أنجيلا ويلكينسون، أنّ الأزمة الحالية التي يشهدها قطاع الطاقة في أوروبا وغيرها من المناطق لا تعود فقط لأسباب جيوسياسية ولكنها "نتاج لعديد من العناصر التي ترافقت مع بعضها".



وقالت ويلكينسون، في تصريحاتٍ صحافية، إنّ الأزمة الراهنة "ليست أزمة جيوسياسية، إنها مزيج من العوامل الأخرى، ما يحدث في أوروبا أو الصين أو أوقيانوسيا أو أميركا اللاتينية أو أميركا الشمالية، عبارة عن مزيج عجيب من عودة الطلب، والذي عاد إلى مساره عقب أزمة كورونا والخروج من الإغلاق، إضافة إلى الطلب الكبير لآسيا للغاز، وأخذها للسوق بعيدا من أوروبا".



ووفقاً للمسؤولة في المجلس العالمي، فإن موردي الغاز في جميع أنحاء العالم قد تحولوا إلى آسيا، سعياً وراء ارتفاع الأسعار.



وتشهد أسعار الغاز في جميع أنحاء العالم، ارتفاعاً غير مسبوق، مع تجاوز الطلب المعروض من الغاز، في ظل الانتعاش الاقتصادي بعد أشهر من القيود التي كانت مفروضة جراء وباء كورونا.



وما زاد الأمر صعوبةً، هو تحوّل آسيا من الفحم إلى الغاز، لتخلق منافسة إضافية بين المشترين للغاز.



وحول الأزمة في أوروبا، وجّهت المسؤولة اللوم إلى القارة العجوز لعدم استثمارها في العقود طويلة الأجل، ظناً منها أنّ الطلب لن يتغير على الغاز بعد الخروج من وباء كورونا.



كما أضافت المسؤولة في هذا الشأن أنّ "هذا ما يحدث إذا كنت تعتمد على السوق، 80% من عقود الغاز مُغطاة بعقود طويلة الأجل، هذه العقود يتم تلبيتها، ولكن ما يحدث هو أن أوروبا لم تستثمر في عقود الغاز، أثناء كورونا، اعتقاداً أنها لن تكون بحاجة لذلك".



يذكر أنّ المسؤولة شددت على أنّ الأزمة الحالية لا تتشابه مع الأزمات السابقة، ولكن هي بمثابة ظاهرة جديدة، تظهر أهمية التطلع إلى الأمام والتعلم لتحقيق التوازن بين ملفات أمن الطاقة والعدالة والاستدامة.