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مجلس الشيوخ التشيلي يرفض عزل الرئيس بينيرا

رفض مجلس الشيوخ التشيلي عزل الرئيس سيباستيان بينيرا بعدما وجه إليه الاتهام بسبب صفقة بيع شركة تعدين عام 2010 كشفتها وثائق مسربة عرفت باسم (باندورا).

وبحسب وكالة فرانس برس فإن المعارضة ورغم سيطرتها على مجلس الشيوخ عجزت عن إقرار عزل الرئيس لأن الإجراءات تستلزم أغلبية الثلثين في المجلس أي 29 صوتاً وهي عتبة لم تتمكن من بلوغها إذ صوت لصالح آلية العزل 24 سيناتوراً مقابل 18 صوتوا ضدها بينما امتنع سيناتور واحد عن التصويت.

وكان مجلس النواب الذي تهيمن عليه المعارضة أيضاً وجه الأسبوع الماضي الاتهام إلى بينيرا في قضية تضارب مصالح.

وكشفت وثائق باندورا أن شركة مينيرا دومينغا للتعدين بيعت من قبل شركة يملكها أبناء الرئيس بينيرا إلى رجل أعمال صديق لوالدهم مقابل 152 مليون دولار.

ونصت الصفقة على أن تسدد قيمتها على ثلاث دفعات وتضمنت بنداً مثيراً للجدل اشترط لإتمام آخر دفعة عدم إنشاء منطقة لحماية البيئة في منطقة تشغيل شركة التعدين.

وكان الرئيس التشيلي نفى الاتهامات الموجهة إليه مؤكداً أنها “مبنية على وقائع مزيفة وكاذبة” وقال إن وزارة العمل حققت بعمق بالقضية عام 2017 وأصبحت قضية مغلقة لدى القضاء.