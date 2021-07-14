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مجلس الشعب يوافق على 17 مادة من مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل

وافق مجلس الشعب اليوم بالأكثرية في جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الثالثة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على 17 مادة من مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل “من المادة 22 وحتى 38”.

ووفق المادة 25 من مشروع القانون لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو بيع منتجات أو مستحضرات أو ألعاب أو مستلزمات خاصة بالطفل أو إضافة مواد كيميائية إليها إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات الخاصة بصحة الطفل وسلامته وبعد الحصول على تراخيص

وفيما يتعلق بالحقوق التعليمية والثقافية توضح المواد 29 و30 و31 أن الدولة تكفل حق الطفل في التعليم بمستوياته المختلفة حيث يكون مجاناً وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي بالمدارس العامة

وحسب المواد من 32 وحتى 35 تلتزم جميع الجهات المعنية بإنتاج أو عرض أي مادة إعلامية بتحديد الفئة العمرية الموجهة لها هذه المادة والإعلان عن ذلك بشكل واضح وباللغة العربية

كما يحظر وفقاً للمادتين 36 و37 على مستثمري المحلات التي تقدم خدمة الوصول إلى شبكة الإنترنت السماح بوصول الطفل إلى المواقع الإباحية والمنافية للحشمة وتتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى المواقع على شبكة الإنترنت التي تحرض على العنف والتمييز العنصري والكراهية وازدراء الأديان والتعصب والإباحية.

ويحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره بناء على المادة 38 التي تحظر أيضاً استغلال الطفل اقتصادياً في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يمثل عائقاً لتعليمه أو ضاراً بصحته ونموه ولا يجوز تكليفه بالعمل ساعات إضافية