سورية تؤكد أن حقها السيادي على الجولان لا يخضع للتفاوض
الأمانة السورية للتنمية تبدأ بتوزيع 8 مليارات على المتضررين من الحرائق
معهد واشنطن للدراسات: سورية لا يمكن معاقبتها كسائر الدول والعقوبات لم تحقق أي هدف
بعد تزايد الخروقات.. تصعيد ميداني بين الجيش والمجموعات المسلحة في ريفي حلب وإدلب
بعد انسحاب «ترامب» من الاتفاق النووي.. «بايدن» يعلن العودة له
وزير النفط: قريباً سوريا لن تحتاج لاستيراد أي مشتقات نفطية
ريف حلب.. إصابة مرتزقة الاحتلال التركي إثر اندلاع الاشتباكات فيما بينهم
منظمات أمريكية تطالب بايدن بوقف التعاون مع السعودية في حربها على اليمن
الاحتلال التركي يُنشئ نقطة مراقبة جديدة في محيط جبل الزاوية المطل على طريق M4
تصعيد تركي ضدّ «قسد»: محاولة توسّع في شرقي الفرات
بدء جولة جديدة من محادثات جنيف لمناقشة الدستور
تركيا تستعد للسيطرة على مدينة عين عيسى شمال الرقة
مسلحون ينقلون عددا من أسطوانات الكلور في ريف إدلب ضمن شحنة أدوية
جرحى مدنيون جراء انفجار دراجة مفخخة في ريف إدلب
روسيا تعلن عن أكثر من 20 خرق من قبل المسلحين في ريف إدلب خلال 24 ساعة

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة التنمية الإدارية والقضايا المتصلة بعملها

أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن الوزارة انجزت منذ بداية العام الجاري مشروع الإطار العام لتحديث بنية الوظيفة العامة وشكلت لجانا لمراجعة أنظمة الحوافز والتعويضات والمكافآت الممنوحة وربطها بطبيعة العمل وتم اختيار ثلاث وزارات لتكون مشاريع رائدة في تطبيق الإصلاح الإداري وهي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والمالية.

وبينت أنه تمت إقامة عدة دورات لتطوير أداء مديري المؤسسات وتدريب وتأهيل العاملين ويتم العمل على إحداث نظام جديد لفرز المهندسين من خلال بطاقة الوصف الوظيفي حسب الشهادة والقدرات وتم التوقيع على برنامج لتحسين الخدمات مع وزارة الكهرباء وإعداد هياكل تنظيمية جديدة لبعض الجهات العامة لافتة إلى أنه تم البدء بنظام الأرشفة الالكترونية بما يخص خدمات الموارد البشرية بعد مراجعة الآليات الناظمة لذلك.

وفي ردها على مداخلات الأعضاء أشارت الوزيرة سفاف إلى أن الوزارة تواصل القيام بدورها في إصلاح الوظيفة العامة وتحديث القوانين ووضع معايير للارتقاء بالعمل الوظيفي عن طريق إعداد تشريعات لدرء الفساد والحد من الهدر وتوظيف الأموال في خدمة المجتمع موضحة أن عمل الوزارة مع باقي الوزارات مرتبط بجداول زمنية محددة.

ولفتت إلى أنه تم إيقاف إجراء المسابقات بشكل مؤقت لاستكمال إعداد آليتها الجديدة لمراعاة انتقاء الوظيفة والمحافظة والمجال الذي يرغب به طالب العمل وهناك دليل وظائف جديدة سينطلق قريبا وتم التعاقد مع الجامعة الافتراضية لتأهيل مديري التنمية الإدارية بالمؤسسات وخضوعهم لماجستير خاص بالتنمية الإدارية.

وأكدت الوزيرة سفاف أنه تم إعداد مشروع قانون جديد للعاملين في الدولة وهو يحل الكثير من المشاكل الإدارية التي يعاني منها الموظفون مبينة أن تقديم الطلبات لمسابقة المسرحين قارب على الانتهاء حيث بلغ عدد المسرحين المتقدمين حتى تاريخه 30111 مسرحاً.