المقداد: الإجراءات القسرية تخنق الشعب السوري ويجب رفعها.. على تركيا إنهاء احتلالها لأراضٍ سورية فوراً
وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير عبد الكريم العلاقات بين البلدين
سقوط طائرة إسرائيلية داخل الأراضي السورية
هل تتمدد تسوية درعا انسحاباً تركياً من الشمال السوري؟
الأردن ــ سوريا: أهلاً بالانفتاح!
هزة في صفوف “قسد” بعد اختطاف عناصر استخباراتها في دير الزور
الأمم المتحدة تبدأ مناقشتها العامة للدورة السادسة والسبعين
بعد طفس.. الى أين سيتجه الجيش السوري في درعا؟
ميليشيا (قسد) تختطف تسعة مدنيين في بلدة أبو حمام بريف دير الزور
الخارجية: سورية تدين الممارسات التركية العدائية وتؤكد حقها بالرد عليها ووضع حد لها
سورية تشارك في أعمال الدورة الـ 76 من الجمعية العامة للأمم المتحدة
إصابة ثلاثة أطفال بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة الشريعة بريف حماة
قراءة في فكر توم كووان 2: فشل العدوى
الإعلان عن افتتاح السفارة الليبية في دمشق قريباً
وزير الدفاع علي أيوب في عمّان

مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن “إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة” وأصبح قانونا.

ويتضمن مشروع القانون المذكور 25 مادة تتعلق بأهداف الصندوق ومهامه وموازنته وماليته وأوجه صرف الاموال العائدة له وعقد النفقات وكيفية تقديم الدعم لمشروعات الطاقات المتجددة وقيم هذا الدعم وشروطه وحالات تقديمه وكذلك المشروعات التي تستفيد من دعم الصندوق والرسوم الواجب تحصيلها لدعم الطاقات المتجددة.

ويشكل مجلس إدارة الصندوق وفقا لمقتضيات المادة 14 من وزير الكهرباء رئيسا وأحد معاونيه نائبا وعضوية عدد من الجهات ، فيما يصدر قرار تشكيل المجلس رئيس مجلس الوزراء.

ويتولى مجلس إدارة الصندوق عددا من المهام وفق المادة 15 منها وضع خطط وسياسات وبرامج عمل الصندوق وأسس وشروط تقديم الدعم للمستفيدين وقبول الهبات والمساهمات والمعونات والتبرعات والوصايا وفق القوانين والانظمة النافذة وإحداث فروع للصندوق في المحافظات بقرار من وزير الكهرباء الذي يعد هو آمر التصفية والصرف للصندوق.

ويقدم “المركز الوطني لبحوث الطاقة” كما تشير إلى ذلك المادة 19 الدعم الفني والاداري للصندوق إضافة للمشاركة في تنفيذ مهامه وفقا للتعليمات التنفيذية فيما تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها حسب المادة 20 تقديم الدعم الفني والاداري وما يلزم من آليات ومقرات واحتياجات لهذا الصندوق.

وبالنسبة للرصيد المالي للصندوق في نهاية العام فإنه يعد مدورا للعام الذي يليه وفقا للمادة 22 وفي حال إنهاء عمل الصندوق يتم تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية تكون مهمتها تصفية أعمال الصندوق وتحويل الرصيد المتبقي في حسابه إلى الخزينة العامة للدولة.