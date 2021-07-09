مجلس الأمن يمدد "آلية إدخال مساعدات إنسانية"...وسورية ترفض الآلية المنتهكة لسيادتها

مدد مجلس الأمن الدولي اليوم "آلية إدخال مساعدات إنسانية إلى سورية" لستة أشهر



وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ: "أن الوفدين الروسي والصيني ووفود أخرى بذلت جهوداً لتسليط الضوء على جوانب تخدم هدف تحسين الوضع الإنساني وإيصال المساعدات إلى محتاجيها من داخل سورية



وبين صباغ أن الدول الغربية أصرت على تجاهل تلك الجوانب وركزت جهودها فقط على تمديد "آلية إدخال المساعدات" التي تخدم أجنداتها مؤكدة مجدداً لامبالاتها بمعاناة الشعب السوري ومواصلتها انتهاك سيادة سورية ومحاصرة شعبها



وأكد صباغ أن سورية ترفض هذه الآلية المسيسة لما تمثله من انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها وللعيوب الجسيمة التي شابت عملها والفشل في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وليس إلى الإرهابيين



وأشار صباغ إلى أن سورية مستمرة بتلبية الاحتياجات الإنسانية لمواطنيها وتوفير الدعم لمحتاجيه للتخفيف من الانعكاسات السلبية التي خلفتها الحرب الإرهابية.