مجلس الأمن يدعو إلى تشكيل حكومة "موحدة وشاملة وتمثيلية" في أفغانستان

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، من خلال المفاوضات، تكون "موحدة وشاملة وتمثيلية، تتضمن مشاركة للمرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة".



كما دعا المجلس المؤلف من 15 دولة، والذي اجتمع لمناقشة الوضع في أفغانستان، إلى "وقف فوري للأعمال العدائية وانتهاكات حقوق الإنسان"، وحثّ جميع الأطراف على "السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عراقيل".





بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى توحيد صفوفه بهدف "القضاء على التهديد الإرهابي" في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على العاصمة كابول.



وقال غوتيريش خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن إنّه "على المجتمع الدولي توحيد صفوفه لضمان عدم استخدام أفغانستان مجدداً منصةً أو ملاذاً لتنظيمات إرهابية".



كذلك دعا "مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته إلى تشكيل جبهة والعمل معاً والتحرك معاً، واستخدام كل الأدوات المتاحة لهما للقضاء على التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان وضمان احترام الحقوق الانسانية الأساسية".



ودعا غوتيريش أيضاً "طالبان وجميع الأطراف إلى احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق جميع الأفراد وحرياتهم"، مبدياً قلقه بسبب شهادات عن "انتهاكات متنامية لحقوق الإنسان بحق النساء والفتيات الأفغانيات".



كما أشار غوتيريش إلى أنّه "نتلقى معلومات مرعبة تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل أنحاء البلاد"، مشدداً على أنّ "الأيام المقبلة ستكون حاسمة، والعالم يتطلع إلينا، لذلك لا نستطيع وليس علينا التخلي عن الشعب في أفغانستان".



في سياق متّصل، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمام المجلس إنّه "يجب أن تتوقف الهجمات على المدنيين أو المنشآت المدنية، كما يجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين الأفغان وخاصة النساء والفتيات وأفراد الأقليات".



أمّا سفير أفغانستان لدى الأمم المتحدة غلام إسحاق زاي، فأوضح أمام مجلس الأمن أنّه يتحدث نيابة عن ملايين الأشخاص "الذين أصبح مصيرهم على المحك"، ومنهم نساء وفتيات "على وشك أن يفقدن حريتهن في الذهاب إلى المدارس والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد".



ودعا إسحاق زاي مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بأي إدارة "تكتسب السلطة بالقوة أو بأي حكومة لا تشمل جميع الأطياف"، وحثّهما على "الدعوة إلى تشكيل فوري لحكومة انتقالية شاملة".



روسيا والصين من مجلس الأمن: لا جدوى من الفزع.. وطالبان تتفاوض من أجل حكومة إسلاميةمن جانبه، أوضح سفير روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لمجلس الأمن أنّه "لا جدوى من الفزع"، معتبراً أنّه "تم تجنب حمام دم بين المدنيين الأفغان".



كما أكّد نيبينزيا أنّ "الوضع في أفغانستان يتجه نحو الاستقرار وطالبان تفرض النظام العام".



أمّا مندوب الصين لدى مجلس الأمن جانغ جون فقال إنّ "طالبان تتفاوض من أجل حكومة إسلامية شاملة ومنفتحة ونتوقع احترام ذلك".



الناتو إلى عقد محادثات طارئة بشأن أفغانستانهذا وأفاد مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنّ الحلف سيعقد محادثات طارئة، غداً الثلاثاء، على مستوى السفراء، بشأن الوضع في أفغانستان، مع سعي القوى الغربية لإجلاء رعاياها من كابول بعد استيلاء طالبان على السلطة.



وكان ينس ستولتنبرغ، قد غرّد، أمس الأحد، على حسابه على "تويتر" بأنّ الحلف "يساعد في إبقاء مطار كابول مفتوحا لتسهيل وتنسيق عمليات الإجلاء"، لكن لقطات أظهرت حالة من الفوضى في المطار مع محاولة حشود الصعود على متن الطائرات المغادرة.



الاتحاد الأوروبي يدعو إلى اجتماع طارئ بشأن أفغانستان بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنّ وزراء خارجية الاتّحاد سيعقدون اجتماعاً طارئاً غداً الثلاثاء، لمناقشة "سقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان".



ولفت بوريل في تغريدة له على تويتر إلى أنّه "في أعقاب التطورات الأخيرة في أفغانستان وبعد اتصالات مكثفة مع الشركاء في الأيام والساعات الماضية، قررت الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد ‭‬‬عبر تقنية الفيديو بعد ظهر الغد لإجراء تقييم أولي".



يأتي ذلك بعد أن دخل مقاتلو حركة "طالبان" يوم أمس الأحد، العاصمة الأفغانية كابول دون قتال، متعهدين بتوفير الأمان لجميع العاملين مع الإدارة الأفغانية السابقة.



وقال مسؤول في حركة "طالبان" إنّ الحركة ستعلن قريباً إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول.



وبدأت "طالبان"، منذ أيار/مايو الماضي، بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية المقرر اكتماله بحلول نهاية آب/أغسطس الجاري.