الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (21) المتضمن قانون حقوق الطفل
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد
الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي ويختطف مدنياً
من شرق الفرات إلى غربه... مغامرة العبور تحت نيران «قسد»
التحالف الدولي يُرسِل تعزيزات ضخمة لبناء قاعدة عسكرية في “الحسكة”
“معهد دراسات الحرب” يرجح زيادة الهجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا
مصادر تكشف عن مقترح روسي يجنب الجنوب السوري صداما ناريا
الرئيس الأسد يبرق للرئيس تبون معزيا بضحايا الحرائق في الجزائر
هجوم عنيف على نقاط للجيش في ريف دير الزور
من أغلق دمشق: قيصر سوري على السوري!
فصيل مقاتل حليف للجيش العربي السوري يعلن الانسحاب من سوريا
درعا: عصابات سرقة منظمة.. ولا مطالب واضحة للجنة المركزية !
مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس
سقوط طائرة مسيرة وفصائل أنقرة تستولي على منازل المدنيين في ريف الحسكة
المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول الوضع في أفغانستان

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول الوضع في أفغانستان "في أقرب وقت ممكن"، وفق مصادر دبلوماسية أممية.

وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة لوكالة الأناضول، الأحد، إن "الجلسة ستعقد في أقرب وقت ممكن، بناءً على طلب تقدمت به النرويج وإستونيا".

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد للجلسة، كما لم تكشف المصادر تفاصيل أخرى عن الاجتماع.

و قال مسؤول في حركة "طالبان" يوم أمس إن الحركة ستعلن قريباً إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول".

وأعلنت الحركة أنها سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني ودخلت العاصمة كابول، فيما غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني أفغانستان، متوجهاً إلى طاجيكستان. إلا أن هذه المعلومات لم تؤكدها الحكومة الأفغانية.

وقال مصدر قي الرئاسة الأفغانية، اليوم الأحد، إن غني وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزّمة في البلاد.
ومنذ مايو/أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية المقرر اكتماله بحلول نهاية آب/أغسطس الجاري.
وتمكنت حركة طالبان حتى اليوم من السيطرة على 30 ولاية أفغانية من أصل 34 ولاية بينها العاصمة كابول.