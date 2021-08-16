مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول الوضع في أفغانستان

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول الوضع في أفغانستان "في أقرب وقت ممكن"، وفق مصادر دبلوماسية أممية.



وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة لوكالة الأناضول، الأحد، إن "الجلسة ستعقد في أقرب وقت ممكن، بناءً على طلب تقدمت به النرويج وإستونيا".



وحتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد للجلسة، كما لم تكشف المصادر تفاصيل أخرى عن الاجتماع.



و قال مسؤول في حركة "طالبان" يوم أمس إن الحركة ستعلن قريباً إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول".



وأعلنت الحركة أنها سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني ودخلت العاصمة كابول، فيما غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني أفغانستان، متوجهاً إلى طاجيكستان. إلا أن هذه المعلومات لم تؤكدها الحكومة الأفغانية.



وقال مصدر قي الرئاسة الأفغانية، اليوم الأحد، إن غني وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزّمة في البلاد.

ومنذ مايو/أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية المقرر اكتماله بحلول نهاية آب/أغسطس الجاري.

وتمكنت حركة طالبان حتى اليوم من السيطرة على 30 ولاية أفغانية من أصل 34 ولاية بينها العاصمة كابول.