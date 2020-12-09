مجلس إدارة جديد للسورية للتأمين

أصدر رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة السورية للتأمين.



وبموجب القرار يرأس المجلس نقيب صيادلة دمشق الدكتورة علياء الأسد، و مدير عام المؤسسة نزار زيود نائباً للرئيس.



وضم المجلس عضوية كل من معاون المؤسسة السورية للتأمين عبد العزيز صليبي، والدكتور أحمد العلي من جامعة دمشق – كلية الاقتصاد، والدكتور حسان إسماعيل من المعهد العالي لإدارة الأعمال، والدكتور ياسر حسن من هيئة البحوث العلمية، وعزيزة قلاع مديرة التأمين الصحي في المؤسسة، وعبد القادر نحاس وعبد المحسن الحسن ممثلين عن العمال.