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مجدداً.. لاعب “كرة قدم” يضرب الحكم “بوكس” ويسقطه أرضا في دوري سوري

تعرض يوم الخميس حكم مباراة النبك والمعضمية ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى للضرب من قبل لاعب النبك فارس الأبرص في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وظهر في تسجيل فيديو تداوله السوريون توجه اللاعب الأبرص باتجاه الحكم بعد أن نال بطاقة صفراء وتوجيهه لكمة إلى وجه الحكم الذي سقط على الأرض من هول الصدمة.

ولم يكتف الأبرص بضرب الحكم بل توجه إلى طاقم الحكام والكادر الذي دخل إلى أرض الملعب لمساعدة الحكم الأول.

وبعد الاعتداء أعلن الحكم إنهاء المباراة علما أن فريق المعضمية كان متقدما 2-0.وتعاني الكرة السورية من فوضى كبيرة في الانضباط الأخلاقي والإداري ولاسيما في الأشهر الأخيرة حيث تعرض عدة حكام للضرب في الدوري “الممتاز” إضافة للاعتراضات المتكررة على قرارات الحكام.

وكان سقط الحكم المساعد في مباراة جبلة وتشرين عقبة حويج على الأرض وتعرض للركل من قبل أحد كوادر نادي جبلة كما تعرض حكم الساحة محمد العبدلله للركل من الخلف من قبل أحد المشجعين الذي اقتحم ملعب مباراة حرجلة وجبلة .

وأصبح الاعتداء على الحكام “موضة” وأمر روتيني في الرياضة السورية حيث لا يمر أسبوع إلا ويتهم حكم باتخاذ قرارات خاطئة أو ممالئة فرق على حساب فرق أخرى.

ولا يقتصر الاعتراض والاعتداء على الحكام على لاعبي الدرجة الأولى أو الدوري الممتاز بل يمارس هذه الأفعال لاعبو المنتخب الوطني.

وآخر هذه الأحداث يوم الجمعة الماضي في مباراة حطين وحرجلة عندما حاول لاعب حطين مارديك ماردكيان مسك يد الحكم ومنعه من اشهار البطاقة الصفراء ما دفع الحكم لاخراج البطاقة الحمراء في وجه مهاجم نسور قاسيون.