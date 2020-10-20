متى يتعافى اقتصاد الشرق الأوسط؟

توقّع صندوق النقد الدولي أن عودة النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى وضع ماقبل أزمة جائحة كورونا، قد تستغرق 10 سنوات.



وذكر الصندوق أن السبب يعود إلى نقاط ضعف قائمة في المنطقة، تضغط منذ مدة طويلة على التعافي الاقتصادي، مرجحاً تأثر النمو بفعل الافتقار إلى تنوع المصادر لدى الدول المصدرة للنفط، واعتماد الدول المستوردة للخام على قطاعات مثل السياحة.



واعتبر الصندوق، ومقره واشنطن، أن الدول النفطية هي الأكثر تضرراً، حيث تراجعت أسعار النفط نحو 40 % عن مستويات ما قبل الجائحة، مما أدى لانخفاض حاد في مصدر إيراداتها الرئيسي.



ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات المنطقة 4.1% هذا العام، وهو انكماش أكبر بـ1.3 نقطة مئوية عن توقعه في أبريل الماضي.