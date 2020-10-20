ميليشيا “قسد” تختطف عدد من المدنيين وتطوق بلدات في ريفي الرقة ودير الزور
الاحتلال التركي يستهدف مناطق المدنيين في ريف الرقة بسلاح المدفعية
انفجار في ريف دير الزور الشرقي بالتزامن مع مرور دورية للاحتلال الأمريكي
مصادر سورية مطلعة تكشف تفاصيل لقاء الوفد الأمريكي بالحكومة السورية في دمشق
تركيا تستعد للانسحاب من نقاط المراقبة التي يحاصرها الجيش العربي السوري
وفد سويدي شمال شرق سوريا!
قصف تركي على عين عيسى شمال الرقة.. تعزيزات جديدة لتركيا في إدلب
وصول قافلة عسكرية أمريكية ضخمة إلى الحسكة
قتلى وجرحى بانفجار مستودع ذخيرة في إدلب
ضربة جوية تطيح بقيادي في تنظيم “حراس الدين” وأحد مرافقيه شمال سوريا
فساد وشراء أصوات في انتخابات غرفة تجارة دمشق‏
الاحتلال الأمريكي يخرج قافلة جديدة محملة بالنفط السوري إلى الأراضي العراقية
أضخم رتل عسكري تركي يدخل الأراضي السورية
الرئيس الأسد يزور قرى بريف طرطوس
دفعة جديدة من جثث المسلحين السوريين الذين قتلوا في معارك كراباخ

متى يتعافى اقتصاد الشرق الأوسط؟

توقّع صندوق النقد الدولي أن عودة النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى وضع ماقبل أزمة جائحة كورونا، قد تستغرق 10 سنوات.

وذكر الصندوق أن السبب يعود إلى نقاط ضعف قائمة في المنطقة، تضغط منذ مدة طويلة على التعافي الاقتصادي، مرجحاً تأثر النمو بفعل الافتقار إلى تنوع المصادر لدى الدول المصدرة للنفط، واعتماد الدول المستوردة للخام على قطاعات مثل السياحة.

واعتبر الصندوق، ومقره واشنطن، أن الدول النفطية هي الأكثر تضرراً، حيث تراجعت أسعار النفط نحو 40 % عن مستويات ما قبل الجائحة، مما أدى لانخفاض حاد في مصدر إيراداتها الرئيسي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات المنطقة 4.1% هذا العام، وهو انكماش أكبر بـ1.3 نقطة مئوية عن توقعه في أبريل الماضي.