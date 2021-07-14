متوسط سعر الأضحية من الأغنام 550 ألف ليرة سورية ..؟

بيّن رئيس جمعية اللحامين في دمشق أدمون قطيش أن الطلب على اللحوم بدأ بالازدياد مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وارتفعت أسعار اللحوم منذ نحو أسبوع، موضحاً أن سعر كيلو الغنم الحي اليوم 11 ألف ليرة وكيلو العجل الحي 8 آلاف ليرة.



وأوضح أن إغلاق المعابر في المناطق الشرقية وحلب أدى إلى انخفاض التهريب حالياً بنسبة 70 بالمئة.



وبرر قطيش عدم انخفاض الأسعار على الرغم من انخفاض نسبة التهريب لقدوم موسم الأعياد ولارتفاع التكاليف على المربي حالياً من أعلاف وأجور النقل وغيرها من التكاليف الأخرى التي ارتفعت مؤخراً، موضحاً أن أجور نقل الأغنام والعجول تضاعفت بنسبة خمسة أضعاف عن السابق، وكذلك أسعار الأعلاف ارتفعت بعد أن أصبح استيرادها على سعر الصرف 2500 ليرة والتي كانت تستورد سابقاً بسعر 1250 ليرة.



ولفت إلى أن مربي العجول والأغنام نسبة أرباحهم تعتبر قليلة جداً على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم وهم إما يحصلون على التكلفة أو يحققون أرباحاً قليلة، موضحاً أن تكلفة كيلو الغنم الواحد على المربي أكثر من 10 آلاف ليرة ويباع حالياً بسعر 11 ألف ليرة.



وتوقع قطيش أن يتم ذبح 100 ألف خروف في محافظة دمشق خلال عيد الأضحى الحالي، مبيناً أن عدد الخراف التي ذبحت خلال عيد الأضحى الماضي كان يتراوح بين 100 و110 آلاف خروف.



وبالنسبة لموضوع انتشار الخراف ذات الأوزان الصغيرة خلال الفترة الحالية في الشوارع والأسواق وآلية تسعيرها وبيعها بين قطيش أن هذه الخراف لا تباع بالوزن لأن البائع سيخسر إذا باعها بالوزن وهي تباع بناء على السعر الذي يحدده البائع ولا ننصح المواطنين بشرائها إنما بشراء الخراف ذات الأوزان الكبيرة، مشيراً إلى أن الخراف الصغيرة عند ذبحها يبقى منها نسبة لحوم قليلة في حين الخراف ذات الأوزان الكبيرة يبقى منها نسبة 50 بالمئة لحم عند ذبحها فعلى سبيل المثال الخروف الكبير الذي يزن 60 كيلو غراماً يبقى منه لحم بحدود30 كيلو غراماً على حين الخروف الصغير الذي يزن 40 كيلو غراماً تقريباً بعد ذبحه يبقى منه بحدود 11 كيلو غراماً، موضحاً بأن سبب انتشارها خلال الفترة الحالية وجودها بكثرة في الأسواق أن نسبة من المواطنين ترغب بشرائها من أجل تخفيض التكاليف عليهم نتيجة انخفاض أسعارها قياساً لأسعار الخراف ذات الأوزان الكبيرة.



وعن أسعار اللحوم الحمراء في دمشق بيّن قطيش أن أسعار اللحوم حالياً في كل المحافظات أعلى من الأسعار في دمشق ويجب أن يكون السعر في دمشق أعلى من بقية المحافظات باعتبارها غير منتجة، لكن اللجنة التي كلفتها محافظة دمشق دراسة الأسعار لم تكن منصفة ولم تنصف لحامي دمشق ولم تقم بتعديل الأسعار في دمشق على حين اللجان في المحافظات الأخرى عدلت أسعار اللحوم الحمراء، لافتاً إلى أن سعر كيلو اللحمة الهبرة في ريف دمشق حالياً أعلى من سعر دمشق بـ4 آلاف ليرة ولا يجوز ذلك باعتبار أن الريف ينتج اللحوم في حين دمشق لا تنتج.





الوطن