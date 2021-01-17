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متفوقاً على الانتر ودورتموند.. تيفو “ايغلز تشرين” الأفضل في 2020

نال “تيفو” خاص بمجموعة “التراس إيغلز” الداعم لنادي تشرين المركز الأول عالميا كأفضل “تيفو” خلال سنة 2020.

وحقق “تيفو” مجموعة “إيغلز” المركز الأول بحسب استفتاء خاص أطلقه موقع “ultras_tifo. Net”، المختص بمتابعة و تقييم أعمال مجموعات الألتراس حول العالم.

وتفوق “تيفو” مجموعة “الإيغلز” على أعمال عدة منافسة كان أبرزها “تيفوهات” مجموعات التراس أندية “بروسيا دورتموند” الألماني، و”انتر ميلان” الإيطالي.

ورفعت مجموعة “الإيغلز” التيفو” الفائز بالمرتبة الأولى، خلال مواجهة تشرين وجاره حطين في ديربي اللاذقية بافتتاح الموسم الحالي في 20/10/2020.

وحقق تشرين الانتصار في الديربي على جاره حطين بهدفين نظيفين سجلهما كل من محمد مالطة، وعلاء الدالي.

وكان موقع صحيفة “La grinta” الفرنسية اختار العام الفائت “تيفو” فريق تشرين كثالث أفضل تصميم ثلاثي الأبعاد في العالم خلال أحد الجولات.

يذكر أن مجموعة “التراس إيغلز” كانت أولى مجموعات الالتراس السوري التي استأنفت نشاطها بعد عودة الدوري لشكله القديم في 2016، وكان الحضور الأول للمجموعة في لقاء تشرين والاتحاد الذي انتهى بالتعادل 3/3.

 



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