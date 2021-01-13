متطرفون يخططون لهجمات عنيفة يوم تنصيب بايدن

أفادت تقارير إعلامية أمريكية أمس، بأن مناصري الرئيس دونالد ترامب المنتمين إلى اليمين المتطرف، يتبادلون المعلومات عبر تطبيق "تليغرام" للتخطيط لهجمات عنيفة تستهدف مسؤولين حكوميين في يوم التنصيب.



وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن أنصار ترامب يخططون لاحتجاجات مسلحة في جميع عواصم الولايات الخمسين قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 كانون الثاني.



وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلاً عن خبراء اطلعوا على البيانات، إن هؤلاء المتطرفين اليمينيين شاركوا عبر محادثات "تليغرام" تفاصيل حول كيفية صنع وإخفاء واستخدام أسلحة وقنابل محلية الصنع.



يذكر أنه في 6 كانون الثاني، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن في الانتخابات، والتي جاءت فور دعوة ترامب في خطاب ألقاه بالقرب من البيت الأبيض أتباعه لمواصلة القتال لمنع "سرقة" الانتخابات.