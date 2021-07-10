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متسللون يخترقون شبكة السكك الحديدية الإيرانية ويعطلون الخدمات

أفادت وسائل إعلام إيرانية،الجمعة 9/7/2021، أن خدمات القطارات في إيران تعطلت بسبب ما بدا أنها هجمات إلكترونية، فيما نشر متسللون رقم الهاتف الخاص بالزعيم الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي، باعتباره الرقم الذي يمكن الاتصال به للحصول على معلومات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن رحلات القطارات إما تأخرت أو ألغيت في الوقت الذي تعطلت فيه خدمات مكاتب التذاكر وموقع خدمة القطارات الوطنية على الإنترنت وخدمات الشحن وإن “حالة غير مسبوقة من الفوضى سادت في محطات القطارات عبر البلاد”.

وأضافت الهيئة ووكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن ملحوظة على اللوحات الإلكترونية في المحطات طلبت من الركاب الاتصال برقم يخص في واقع الأمر مكتب الزعيم الأعلى للبلاد.

وأضافت وكالة فارس أن إخطاراً آخر على اللوحات كتب فيه “تأخير طويل نتيجة هجمات إلكترونية”.


ونسبت هيئة الإذاعة في وقت لاحق لمتحدث باسم شركة السكك الحديدية الرسمية قوله إن فنيين يفحصون العطل ونفى أن يكون هناك تأخيرات مطولة في الخدمة.

 


المصدر: وكالات