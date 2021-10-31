متداول.. هل وقع رئيس الحكومة السابق ضحية نصب واحتيال؟

تداولت صفحات في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بكثافة نسخة كتاب مرسلة من رئيس قسم شرطة الصالحية إلى مكتب وزير الداخلية تشير إلى تعرض رئيس الحكومة السابق “عماد خميس” لعملية نصب واحتيال بمبلغ قدره مليار و250 مليون ليرة سورية.



وعرض الكتاب الذي لم يتم التأكد من صحته بعد تفاصيل العملية، حيث اشترى “خميس” عقار في محلة “نوري باشا” في دمشق بموجب عقد بيع قطعي، وأنه دفع مبلغ وقدره مليار ومئتان وخمسون مليون ليرة سورية من ثمنه، والبالغ مليار وخمسمائة مليون ليرة.



وأكد الكتاب أن التحقيقات أثبتت أن الأشخاص الذين باعوا العقار استخدموا هويات مزورة، وأن أرقام الهواتف التي كانوا يستخدمونها تعود لشخص مسافر خارج القطر منذ عام 2015.



كما أظهرت التحقيقات أن البصمات على عقد البيع، لا تتطابق مع بصمات أرباب السوابق لدى إدارة الأمن الجنائي.



وفور انتشار الكتاب على عدة صفحات، تساءل متابعون عن مصدر أموال وزير الكهرباء الأسبق والذي شغل منصب رئاسة الوزراء بعد ذلك، من خلال عبارة “من أين لك هذا”.



وكتب “سليمان منصور”: مليار وخمسمئة مليون ليرة مين بيعرف كم هو راتب رئيس الحكومة السوري.



يذكر أن “خميس” شغل منصب رئيس وزراء سورية منذ تموز 2016 إلى حزيران 2020.